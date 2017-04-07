В.Ломаченко охарактеризовал будущего соперника боксера Дж.Сосу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Обладатель чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко, выделил сильные стороны будущего оппонента американца пуэрториканского происхождения Джейсона Сосу, который является регулярным чемпионом по версии WBA, передает УНН со ссылкой на сайт В.Ломаченко.
“Джейсон Соса физически очень сильный и выносливый. Морально устойчив, решительный. Крутой характер, то есть он — из тех, кто будет бороться до конца”, — коротко охарактеризовал американца В.Ломаченко.
Также украинец добавил: “наблюдайте за мной, потому что вы еще не видели лучшее из того, что я могу показать в ринге”.
Добавим также, украинец 8 апреля будет защищать титул WBO в бою против Дж.Сосы (20-1-4, 15 КО). Кроме того, в настоящее боксерский вечер свои поединки проведут Александр Усик и Александр Гвоздик.