В.Ломаченко охарактеризовал будущего соперника боксера Дж.Сосу

“Джейсон Соса физически очень сильный и выносливый. Морально устойчив, решительный. Крутой характер, то есть он — из тех, кто будет бороться до конца”, — коротко охарактеризовал американца В.Ломаченко.

Также украинец добавил: “наблюдайте за мной, потому что вы еще не видели лучшее из того, что я могу показать в ринге”.

Добавим также, украинец 8 апреля будет защищать титул WBO в бою против Дж.Сосы (20-1-4, 15 КО). Кроме того, в настоящее боксерский вечер свои поединки проведут Александр Усик и Александр Гвоздик.