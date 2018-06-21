В кінці червня Україну знову накриють магнітні бурі

"Наступні магнітні бурі (слабкого рівня), відповідно до поточного прогнозу на місяць, очікуються 28 і 29 червня", - сказано в повідомленні.



За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливою ​​п'ятибальною шкалою. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.



Нагадаємо, на Сонці стався найбільший спалах за останні місяці.