В конце июня Украину снова накроют магнитные бури

"Следующие магнитные бури (слабого уровня), в соответствии с текущим прогнозом на месяц, ожидаются 28 и 29 июня", - сказано в сообщении.



По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует буре уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.



Напомним, на Солнце произошел крупнейший вспышка за последние месяцы.