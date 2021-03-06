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В Канаді схвалили використання вакцини Johnson & Johnson

В Канаді схвалили використання вакцини Johnson & Johnson

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Канаді схвалили використання четвертої вакцини проти коронавірусу - Johnson & Johnson. Навідміну від інших, ця вакцина потребує лише одного уколу препарату. Про це пише УНН з посиланням на PBS.

Деталі

Канада заздалегідь закупила 10 мільйонів доз Johnson & Johnson, з можливістю придбати ще 28 мільйонів.

Експерти у галузі охорони здоров'я прагнуть зробити єдиний варіант, який допоможе пришвидшити вакцинацію. Канада також затвердила вакцини від Pfizer, Moderna та AstraZeneca, і Health Canada є першим головним регулятором, який затвердив чотири різні вакцини.

Додатково

Дефіцит вакцин у Канаді настільки гострий, що уряди провінцій зараз заявляють, що продовжать інтервал між двома дозами вакцин Pfizer, Moderna та AstraZeneca на чотири місяці, а не на три-чотири тижні, щоб вони могли швидко прищепити більше людей.

Другі дози починатимуть вводитись у липні по мірі надходження нових вантажів.

Нагадаємо

Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів видала дозвіл на екстрене використання (EUA) третьої вакцини проти COVID-19 Johnson & Johnson. Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) отримало заявку на реєстрацію вакцини Janssen.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Johnson & Johnson повідомили про ефективність своєї вакцини від COVID-19: потрібен один укол

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