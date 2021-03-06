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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61680 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 83067 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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В Канаде одобрили использование вакцины Johnson & Johnson

В Канаде одобрили использование вакцины Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 16950 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Канаде одобрили использование четвертой вакцины против коронавируса - Johnson & Johnson. В отличие от других, эта вакцина требует только одного укола препарата. Об этом пишет УНН со ссылкой на PBS.

Детали

Канада заранее закупила 10 млн доз Johnson & Johnson, с возможностью приобрести еще 28 млн.

Эксперты в области здравоохранения стремятся сделать единственный вариант, который поможет ускорить вакцинацию. Канада также утвердила вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca, и Health Canada является первым главным регулятором, который утвердил четыре различные вакцины.

Дополнительно

Дефицит вакцин в Канаде настолько острый, что правительства провинций сейчас заявляют, что продолжат интервал между двумя дозами вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca на четыре месяца, а не на три-четыре недели, чтобы они могли быстро привить больше людей.

Вторые дозы будут начинать вводить в июле по мере поступления новых грузов.

Напомним

Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдала разрешение на экстренное использования (EUA) третьего вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку на регистрацию вакцины Janssen.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Johnson & Johnson сообщили об эффективности своей вакцины от COVID-19: нужен один укол

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