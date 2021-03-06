В Канаде одобрили использование вакцины Johnson & Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Канаде одобрили использование четвертой вакцины против коронавируса - Johnson & Johnson. В отличие от других, эта вакцина требует только одного укола препарата. Об этом пишет УНН со ссылкой на PBS.
Детали
Канада заранее закупила 10 млн доз Johnson & Johnson, с возможностью приобрести еще 28 млн.
Эксперты в области здравоохранения стремятся сделать единственный вариант, который поможет ускорить вакцинацию. Канада также утвердила вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca, и Health Canada является первым главным регулятором, который утвердил четыре различные вакцины.
Дополнительно
Дефицит вакцин в Канаде настолько острый, что правительства провинций сейчас заявляют, что продолжат интервал между двумя дозами вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca на четыре месяца, а не на три-четыре недели, чтобы они могли быстро привить больше людей.
Вторые дозы будут начинать вводить в июле по мере поступления новых грузов.
Напомним
Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдала разрешение на экстренное использования (EUA) третьего вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку на регистрацию вакцины Janssen.
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