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В Каліфорнії офіційно почали продавати марихуану

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. В американському штаті Каліфорнія в понеділок офіційно почалися продажі марихуани в рекреаційних цілях, передає УНН з посиланням на Business Insider.

В Каліфорнії офіційно почали продавати марихуану

Нові правила вступили в силу в опівночі нового року. Як зазначається, "дорослі віком від 21 року можуть купувати до однієї унції (близько 28 грам) марихуани".

Крім того, тепер можна "вирощувати вдома до шести одиниць цієї рослини без дозволу лікаря".

При цьому підкреслюється, що купити марихуану в будь-якому магазині буде як і раніше неможливо.

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Для того щоб продавати її, необхідна спеціальна ліцензія, яку на даний момент отримали близько 40 компаній. Обмеження діють і по часу: з 22:00 вечора до 6 ранку придбати наркотик буде не можна.

Проте нововведення торкнеться не всіх районів Каліфорнії. Як вказується, влади понад 70 округів штату мають місцеві закони, що забороняють продаж або вирощування марихуани.

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