В Італії танк помилково обстріляв курячу ферму

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Інцидент стався в середу на місцевому армійському полігоні. Згідно із інформацією, екіпаж танка помилився при навчальних стрільбах і потрапив в стіну птахофабрики. Господарі підприємства побачили руйнування на наступний ранок, прийшовши на роботу. Як зазначається, "багато курок загинуло під час вибуху і в результаті обвалення стіни будівлі".

Прокуратура Порденоне почала розслідування.

За інформацією видання, слідчі наклали арешт на чотири танки, які брали участь в навчаннях. Військові тепер мають пояснити, чому бойові машини стріляли в бік населеного пункту з урахуванням того, що місце для стрільби було в протилежному напрямку.

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