В Італії хочуть судити сина Азарова

КИЇВ. 14 січня. УНН. Міланська прокуратура звинувачує колишнього українського депутата Олексія Азарова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова, у відмиванні хабара в розмірі майже 18 мільйонів доларів через фіктивну компанію в Італії. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera, передає УНН.