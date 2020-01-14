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В Італії хочуть судити сина Азарова

В Італії хочуть судити сина Азарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Міланська прокуратура звинувачує колишнього українського депутата Олексія Азарова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова, у відмиванні хабара в розмірі майже 18 мільйонів доларів через фіктивну компанію в Італії. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera, передає УНН.

Повідомляється, що прокуратура звинувачує сина Азарова у фінансових махінаціях, пов'язаних з придбанням за 18 мільйонів євро двох елітних віл на Сардинії.

За даними італійських правоохоронців, отриманих від колег з України, Австрії, Кіпру та "Євроюсту", зазначені гроші Микола Азаров отримав від Андрія Клюєва у 2010 році за призначення останнього на посаду віце-прем’єра.

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Пізніше, ці кошти були легалізовані Азаровим - молодшим через придбання елітної нерухомості в Італії, за допомогою підставних фірм.

Віли, які вже були заарештовані, а потім звільнені від арешту за клопотанням адвокатів обвинувачених, повторно взяті під арешт.

Нагадаємо, Андрій Клюєв у березні 2010 року був призначений Першим віце-прем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова. 14 лютого 2012 року указами президента України Віктора Януковича був звільнений з посади Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі України та призначений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Микола Азаров — Прем’єр-міністр України з 11 березня 2010 до 28 січня 2014 року.

Олексій Азаров — син Миколи Азарова, з 2012 року народний депутат Верховної Ради VII скликання від Партії регіонів.

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