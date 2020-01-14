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В Италии хотят судить сына Азарова

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КИЕВ. 14 января. УНН. Миланская прокуратура обвиняет бывшего украинского депутата Алексея Азарова, сына экс-премьера Николая Азарова, в отмывании взятки в размере почти 18 миллионов долларов за фиктивную компанию в Италии. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, передает УНН.

Сообщается, что прокуратура обвиняет сына Азарова в финансовых махинациях, связанных с приобретением за 18 млн евро двух элитных вилл на Сардинии.

По данным итальянских правоохранителей, полученных от коллег из Украины, Австрии, Кипра и "Евроюста", указанные деньги Николай Азаров получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

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Позже, эти средства были легализованы Азаровым - младшим через приобретение элитной недвижимости в Италии, с помощью подставных фирм.

Виллы, которые уже были арестованы, а затем освобождены от ареста по ходатайству адвокатов обвиняемых, повторно взяты под арест.

Напомним, Андрей Клюев в марте 2010 года был назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. 14 февраля 2012 года указами президента Украины Виктора Януковича был освобожден от должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины и назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Николай Азаров - премьер-министр Украины с 11 марта 2010 до 28 января 2014 года.

Алексей Азаров - сын Николая Азарова, с 2012 года народный депутат Верховной Рады VII созыва от Партии регионов.

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