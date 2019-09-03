В Ірпіні спіймали наркоділка на гарачому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліція в Ірпіні Київської області у понеділок провела комплекс оперативно-розшукових заходів та встановила наркоділка ромскої національності. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку керівника ГУНП Київської області Андрія Нєбітова.
Його затримали в процесі збуту, на гарячому, в порядку ст. 208 КПК України і відправили до ізолятора тимчасового тримання.
У його оселі поліцейські провели обшук та виявили велику кількість наркотичних речовин. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у столиці затримали трьох жінок за збут наркотиків.