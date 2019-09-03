В Ирпене поймали наркодельца на горячем
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полиция в Ирпене Киевской области в понедельник провела комплекс оперативно-поисковых мероприятий и установила наркодельца ромской национальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу руководителя ГУНП Киевской области Андрея Небитова.
Его задержали в процессе сбыта, на горячем, в порядке ст. 208 УПК Украины и отправили в изолятор временного содержания.
В его доме полицейские провели обыск и обнаружили большое количество наркотических веществ. В связи с этим открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в столице задержали трех женщин за сбыт наркотиков.