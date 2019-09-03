В Ирпене поймали наркодельца на горячем

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26519 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116363 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127120 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118427 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123514 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127218 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150892 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140774 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 199008 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
В Ирпене поймали наркодельца на горячем

В Ирпене поймали наркодельца на горячем

Киев  •  УНН

 • 6269 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полиция в Ирпене Киевской области в понедельник провела комплекс оперативно-поисковых мероприятий и установила наркодельца ромской национальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу руководителя ГУНП Киевской области Андрея Небитова.

Его задержали в процессе сбыта, на горячем, в порядке ст. 208 УПК Украины и отправили в изолятор временного содержания.

В его доме полицейские провели обыск и обнаружили большое количество наркотических веществ. В связи с этим открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в столице задержали трех женщин за сбыт наркотиков.

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