В Ирпене поймали наркодельца на горячем

Его задержали в процессе сбыта, на горячем, в порядке ст. 208 УПК Украины и отправили в изолятор временного содержания.

В его доме полицейские провели обыск и обнаружили большое количество наркотических веществ. В связи с этим открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в столице задержали трех женщин за сбыт наркотиков.