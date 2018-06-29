В Іраку стратили 12 бойовиків ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Влада Іраку стратила 12 засуджених до смерті бойовиків-джихадистів. Про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра країни Хейдара аль-Абаді, з посиланням на DW передає УНН.
Як заявили у прем'єра, вироки було приведено у виконання після того, як голова уряду ухвалив відповідну постанову.
Національність страчених ісламістів не уточнили.
Як додало видання, у середу, 27 червня, в районі траси Кіркук-Діяла були виявлені тіла восьми співробітників силових відомств Іраку. Раніше в МВС країни повідомили, що вони були викрадені бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".
Як повідомлялось раніше, бойовики терористичного угрупування “Ісламська держава” викрали шість співробітників сил безпеки Іраку.