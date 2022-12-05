В Індонезії позашлюбні зв'язки каратимуться в'язницею
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Цього місяця парламент Індонезії ухвалить новий кримінальний закон, згідно з яким позашлюбні зв'язки каратимуться позбавленням волі на строк до року. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Бамбанг Вуріанто, політик, який брав участь у проекті, сказав, що кодекс може бути ухвалений вже наступного тижня.
Закон, якщо він буде прийнятий, застосовуватиметься як до громадян Індонезії, так і до іноземців.
Покарання за подружню зраду може набути чинності лише в тому випадку, якщо є сторони, які подають скарги владі. Для тих, хто одружений, стороною, яка має право подати скаргу, є чоловік або дружина правопорушника.
Закон також дозволяє батькам неодружених людей повідомляти, що вони займаються сексом.
Проживання до шлюбу також буде заборонено, а засудженим загрожує шестимісячний тюремний термін.
За даними Reuters, бізнес-групи висловили стурбованість із приводу збитків, які правила можуть завдати іміджу Індонезії як місця для відпочинку та інвестицій.
Доповнення
Попередній проект кодексу мав бути прийнятий у 2019 році, але викликав загальнонаціональні протести, у яких взяли участь десятки тисяч людей.
Такі суворі закони про секс та стосунки не безпрецедентні в деяких частинах переважно мусульманської Індонезії.
У провінції Ачех діють суворі ісламські закони, де карають людей за азартні ігри, вживання алкоголю та зустрічі з представниками протилежної статі.
В одному випадку у 2021 році сусіди засудили двох чоловіків за секс. Кожен із них отримав по 77 ударів батогом від поліцейського під час публічного шмагання палицею.
Того ж дня чоловікові та жінці дали по 20 ударів батогом за те, що їх спіймали в безпосередній близькості один від одного, а двом чоловікам дали по 40 ударів батогом за те, що вони напилися.