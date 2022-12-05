В Индонезии внебрачные связи будут наказываться тюрьмой

Детали

Бамбанг Вурианто, политик, который участвовал в проекте, сказал, что кодекс может быть принят уже на следующей неделе.

Закон, если он будет принят, будет применяться как к гражданам Индонезии, так и к иностранцам.

Наказание за супружескую измену может вступить в силу только в том случае, если есть стороны, подающие жалобы властям. Для тех, кто женат, стороной, имеющей право подать жалобу, является супруг правонарушителя.

Закон также позволяет родителям холостых людей сообщать, что они занимаются сексом.

Проживание до брака также будет запрещено, а осужденным грозит шестимесячный тюремный срок.

По данным Reuters, бизнес-группы выразили обеспокоенность по поводу убытков, какие правила могут нанести имиджу Индонезии как места для отдыха и инвестиций.

Дополнение

Предыдущий проект кодекса должен был быть принят в 2019 году, но вызвал общенациональные протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Такие строгие законы о сексе и отношениях не беспрецедентны в некоторых частях преимущественно мусульманской Индонезии.

В провинции Ачех действуют суровые исламские законы, где их наказывают людей за азартные игры, употребление алкоголя и встречи с представителями противоположного пола.

В одном случае в 2021 году соседи осудили двух мужчин за секс. Каждый из них получил по 77 ударов кнутом от полицейского во время публичного хлеста палкой.

В тот же день мужчине и женщине дали по 20 ударов кнутом за то, что их поймали в непосредственной близости друг от друга, а двоим мужчинам дали по 40 ударов кнутом за то, что они напились.