В Індії відкрили найбільшу у світі сонячну електростанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На півдні Індії відбулося відкриття найбільшої у світі сонячної електростанції, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Об'єкт має потужність 648 МВт і займає площу 10 кв. км.
Сонячна електростанція побудована за рекордні 8 місяців і очищується кожного дня за допомогою роботизованої системи.
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Коли об'єкт запрацює на повну потужність, то зможе виробляти достатню кількість електроенергії для живлення близько 150 тисяч будинків.
Будівництво електростанції обійшлося у 679 мільйонів доларів.
Зазначимо, наступного року Індія збирається стати третім у світі ринком сонячної енергії у світі.