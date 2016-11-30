В Индии открыли крупнейшую в мире солнечную электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На юге Индии состоялось открытие крупнейшей в мире солнечной электростанции, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Объект имеет мощность 648 МВт и занимает площадь 10 кв. км.
Солнечная электростанция построена за рекордные 8 месяцев и очищается каждый день с помощью роботизированной системы.
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Когда объект заработает на полную мощность, то сможет производить достаточное количество электроэнергии для питания около 150 000 домов.
Строительство электростанции обошлось в 679 млн долларов.
Отметим, в следующем году Индия собирается стать третьим в мире рынком солнечной энергии в мире.