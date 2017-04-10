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В.Гройсмана закликали припинити свавілля В.Омеляна у Мінінфраструктури

В.Гройсмана закликали припинити свавілля В.Омеляна у Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 9127 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана закликають вжити невідкладних заходів для припинення свавілля з боку міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це йдеться в зверненні Громадської ради при Мінінфраструктури до глави уряду, копія якого є у розпорядженні редакції УНН.

Автори звернення наголошують, що В.Омелян протизаконно достроково 14 березня 2017 року ліквідував Громадську раду при Міністерстві інфраструктури України, яка за кілька дні до того визнала роботу Міністерства незадовільною.

“Створена відповідно до чинного законодавства про діяльність громадських рад при центральних органах державної влади Громадська рада при Міністерстві інфраструктури України, куди увійшли відомі фахівці, професіонали, делеговані десятками громадських організацій України та їх об’єднань, добросовісно, чесно і відкрито виконувала покладені на неї інститутами громадянського суспільства обов’язки, а також поставлені державною і громадянським суспільством завдання з врахування міжнародних та європейських правових та галузевих стандартів”, — наголошується у зверненні.

За словами профільних активістів, саме принципова діяльність Громадської ради стала не до вподоби Міністру інфраструктури, і він достроково припинив її повноваження, аби не “виплили” висновки Ради про незадовільну роботу Міністерства.

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