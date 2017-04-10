В.Гройсмана призвали прекратить произвол В.Омеляна в Мининфраструктуры

Авторы обращения отмечают, что В.Омелян противозаконно досрочно 14 марта 2017 ликвидировал Общественный совет при Министерстве инфраструктуры Украины, который за несколько дней до того признал работу Министерства неудовлетворительной.

"Созданный в соответствии с действующим законодательством о деятельности общественных советов при центральных органах государственной власти Общественный совет при Министерстве инфраструктуры Украины, куда вошли известные специалисты, профессионалы, делегированные десятками общественных организаций Украины и их объединений, добросовестно, честно и открыто выполнял возложенные на него институтами гражданского общества обязанности, а также поставленные государством и гражданским обществом задачи по учету международных и европейских правовых и отраслевых стандартов", - отмечается в обращении.

По словам профильных активистов, именно принципиальная деятельность Общественного совета не понравилась министру инфраструктуры, и он досрочно прекратил его полномочия, чтобы не "выплыли" выводы Совета о неудовлетворительной работе Министерства.