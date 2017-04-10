В.Гройсмана призвали прекратить произвол В.Омеляна в Мининфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана призывают принять безотлагательные меры для прекращения произвола со стороны министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна. Об этом говорится в обращении Общественного совета при Мининфраструктуры к главе правительства, копия которого имеется в распоряжении редакции УНН.
Авторы обращения отмечают, что В.Омелян противозаконно досрочно 14 марта 2017 ликвидировал Общественный совет при Министерстве инфраструктуры Украины, который за несколько дней до того признал работу Министерства неудовлетворительной.
"Созданный в соответствии с действующим законодательством о деятельности общественных советов при центральных органах государственной власти Общественный совет при Министерстве инфраструктуры Украины, куда вошли известные специалисты, профессионалы, делегированные десятками общественных организаций Украины и их объединений, добросовестно, честно и открыто выполнял возложенные на него институтами гражданского общества обязанности, а также поставленные государством и гражданским обществом задачи по учету международных и европейских правовых и отраслевых стандартов", - отмечается в обращении.
По словам профильных активистов, именно принципиальная деятельность Общественного совета не понравилась министру инфраструктуры, и он досрочно прекратил его полномочия, чтобы не "выплыли" выводы Совета о неудовлетворительной работе Министерства.