В.Гройсман закликав парламент ухвалити низку законопроектів щодо енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уряд просить парламент ухвалити на завтрашньому пленарному засіданні низку законопроектів — про комерційний облік, про житлово-комунальні послуги та про енергоефективність будівель. З таким проханням до депутатів звернувся Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми просимо народних депутатів, щоб вони підтримали наші ініціативи, зокрема і завтра буде ряд законів, які нам необхідні, і це нам дасть можливість на 100 млн євро ще презентувати наповнення Фонду енергоефективності для продовження цієї роботи. Взагалі ми вважаємо, що це буде єдиний інструмент, Державний фонд енергоефективності, який ми будемо наповнювати з різних джерел і він буде давати нам всі необхідні технологічні рішення для впровадження енергоефективності”, — сказав В.Гройсман.
Він попросив депутатів “щоб завтра, якщо буде ваша ласка і воля, підтримати закони про комерційний облік (4901), закон про енергоефективність будівель — (4949) і 1571-д — це закон про житлово-комунальні послуги”.
Він зауважив, що при ухваленні цих законопроектів не треба зважати на крики незгодних.
“Краще в одну хвилину, можливо, не сподобатись, але в середньостроковій перспективі зробити вірний крок, який буде змінювати якість життя в нашій країні”, — додав Прем’єр.
Як повідомляв УНН, на цьому пленарному тижні, у четвер, парламент планує розглянути низку енергетичних законопроектів, серед який буде розглянутий законопроект про ринок електричної енергії у повторному другому читанні.