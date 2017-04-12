В.Гройсман призвал парламент принять ряд законопроектов по энергоэффективности

“Мы просим народных депутатов, чтобы они поддержали наши инициативы, в том числе и завтра будет ряд законов, которые нам необходимы, и это нам даст возможность на 100 млн евро еще представить наполнения Фонда энергоэффективности для продолжения этой работы. Вообще мы считаем, что это будет единственный инструмент, Государственный фонд энергоэффективности, который мы будем наполнять из разных источников и он будет давать нам все необходимые технологические решения для внедрения энергоэффективности”, — сказал В.Гройсман.

Он попросил депутатов “чтобы завтра, если ваша ласка и воля, поддержать законы о коммерческом учете (4901), закон об энергоэффективности зданий — (4949) и 1571-д — это закон о жилищно-коммунальных услугах”.

Он отметил, что при принятии этих законопроектов не нужно учитывать крики несогласных.

“Лучше в одну минуту, возможно, не понравиться, но в среднесрочной перспективе сделать правильный шаг, который будет менять качество жизни в нашей стране”, — добавил Премьер.

Как сообщал УНН, на этой пленарной неделе, в четверг, парламент планирует рассмотреть ряд энергетических законопроектов, среди которых будет рассмотрен законопроект о рынке электрической энергии в повторном втором чтении.