В.Гройсман: уряд планує затвердити концепцію реформи охорони здоров’я цього тижня

"На цьому тижні ми плануємо винести на розгляд уряду і затвердити концепцію реформи системи охорони здоров’я – надважливої системи, яка сьогодні знаходиться в надважкому стані", - повідомив В.Гройсман.

Також він зазначив, що це рішення широко обговорювалось серед багатьох експертів та громадськості.

"Ми переконані в тому, що це початок реформи охорони здоров’я. Нам потрібно змінити охорону здоров’я, результатом цієї зміни має бути і збільшена тривалість життя, і якість життя... У тому числі і підвищення соціальних стандартів для самих медиків", - додав прем’єр міністр.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що 2017 рік має стати початком повноцінного економічного зростання.