В.Гройсман: правительство планирует утвердить концепцию реформы здравоохранения на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На этой неделе правительство планирует утвердить концепцию реформы системы здравоохранения. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время прямого включения на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На этой неделе мы планируем вынести на рассмотрение правительства и утвердить концепцию реформы системы здравоохранения - сверхважной системы, которая сегодня находится в тяжелом состоянии", - сообщил В.Гройсман.
Также он отметил, что это решение широко обсуждался среди многих экспертов и общественности.
"Мы убеждены в том, что это начало реформы здравоохранения. Нам нужно изменить здравоохранение, результатом этого изменения должна быть и увеличенная продолжительность жизни, и качество жизни... В том числе и повышение социальных стандартов для самих медиков" , - добавил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что 2017 год должен стать началом полноценного экономического роста.