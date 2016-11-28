В.Гройсман: правительство планирует утвердить концепцию реформы здравоохранения на этой неделе

"На этой неделе мы планируем вынести на рассмотрение правительства и утвердить концепцию реформы системы здравоохранения - сверхважной системы, которая сегодня находится в тяжелом состоянии", - сообщил В.Гройсман.

Также он отметил, что это решение широко обсуждался среди многих экспертов и общественности.

"Мы убеждены в том, что это начало реформы здравоохранения. Нам нужно изменить здравоохранение, результатом этого изменения должна быть и увеличенная продолжительность жизни, и качество жизни... В том числе и повышение социальных стандартов для самих медиков" , - добавил премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что 2017 год должен стать началом полноценного экономического роста.