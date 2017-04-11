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В.Гройсман: Україна не буде купувати вугілля в агресора попри дефіцит ресурсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Енергетична та економічна блокада, що дала можливість Росії вкрасти українські підприємства та отримати контроль над українськими надрами, була якісною спецоперацією країни-агресора на українській території. Як наслідок, Україна відчуває дефіцит ресурсу, але закуповувати вугілля у країни-агресора уряд не буде. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

"Беззаперечно, нам потрібно вугілля, що не вистачає, закуповувати у різних країнах. Я прихильник того, щоб ми закуповували в Сполучених Штатах, Австралії – у інших країнах, а не у країни-агресора", – зазначив очільник уряду.

"Для нас дуже важливо диверсифікувати (постачання вугілля - ред.), але ні в якому разі не постачати з Російської Федерації", – сказав він.

Прем’єр-міністр переконаний, що штучно організована блокада підігравала інтересам Російської Федерації.

"Блокада, яка була зроблена відносно заборони України доступу до власних надр, я називаю її економічною і енергетичною, була в інтересах Російської Федерації. Я вважаю, що це ще одна якісна спецоперація ворога на нашій території. Вони отримали подачу від України руками деяких українців – тих, хто замислив це, був лідерами блокади і підігравав чітко росіянам", – підкреслив він.

Унаслідок блокади українські підприємства, які платили податки в Україну, працюють сьогодні на Росію, а українські надра забрані росіянами в актив країни-агресора, наголосив очільник уряду. "Десятки, сотні мільярдів просто були перенаправлені в економіку Російської Федерації", – зауважив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд здійснив низку заходів, спрямованих на досягнення енергетичної незалежності. Також багато змін були здійснені упродовж 2014-2015 років. У результаті, сьогодні 501 день Україна не споживає краплини російського газу.

Докладаються багато зусиль для розвитку гідроенергетики, нарощення потужностей атомної енергетики, здійснюється модернізація системи. Так, проводиться модернізація Трипільської ТЕС, на що потрібно 1 млрд грн. Також цього року будуть перебудовані два блоки Зміївської ТЕС, що працювали на антрацитовому вугіллі.

"Ми розуміли, що нас заблокують, але думали, що це зроблять росіяни", - наголосив В.Гройсман, підкреслюючи негативні наслідки енергетичної блокади для України.

Раніше міністр І.Насалик заявив, що Україна розраховує закуповувати вугілля в Південній Африці та в Америці.

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