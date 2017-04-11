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В.Гройсман: Украина не будет покупать уголь у агрессора несмотря на дефицит ресурса

Киев  •  УНН

 • 13091 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Энергетическая и экономическая блокада, которая дала возможность России украсть украинские предприятия и получить контроль над украинскими недрами, была качественной спецоперацией страны-агрессора на украинской территории. Как следствие, Украина испытывает дефицит ресурса, но закупать уголь в страны-агрессора правительство не будет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Безусловно, нам нужно уголь, которого не хватает, закупать в разных странах. Я сторонник того, чтобы мы закупали в Соединенных Штатах, Австралии - в других странах, а не у страны-агрессора", - отметил глава правительства.

"Для нас очень важно диверсифицировать (поставки угля - ред.), но ни в коем случае не поставлять из Российской Федерации", - сказал он.

Премьер-министр убежден, что искусственно организованная блокада подыгрывала интересам Российской Федерации.

"Блокада, которая была сделана относительно запрета Украины доступа к собственным недрам, я называю ее экономической и энергетической, была в интересах Российской Федерации. Я считаю, что это еще одна качественная спецоперация врага на нашей территории. Они получили подачу от Украины руками некоторых украинцев - тех, кто задумал это, кто был лидерами блокады и подыгрывал четко россиянам", - подчеркнул он.

Вследствие блокады украинские предприятия, которые платили налоги в Украине, работают сегодня на Россию, а украинские недра взяты россиянами в актив страны-агрессора, подчеркнул глава правительства. "Десятки, сотни миллиардов просто были перенаправлены в экономику Российской Федерации", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство осуществило ряд мероприятий, направленных на достижение энергетической независимости. Также много изменений были осуществлены в течение 2014-2015 годов. В результате, сегодня 501 день Украина не потребляет капли российского газа.

Прилагаются большие усилия для развития гидроэнергетики, наращивания мощностей атомной энергетики, осуществляется модернизация системы. Так, проводится модернизация Трипольской ТЭС, на что нужно 1 млрд грн. Также в этом году будут перестроены два блока Змиевской ТЭС, работающие на антрацитовом угле.

"Мы понимали, что нас заблокируют, но думали, что это сделают русские", - отметил В.Гройсман, подчеркивая негативные последствия энергетической блокады для Украины.

Ранее министр И.Насалик заявил, что Украина рассчитывает закупать уголь в Южной Африке и в Америке.

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