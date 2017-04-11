В.Гройсман розповів, чи братиме участь у президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не планує брати участь у президентських виборах як кандидат на цю посаду. Про це він сказав на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“У мене є сенсаційне повідомлення — у 2019 році я буду брати участь у президентських виборах, як усі громадяни України, прийду і проголосую за кандидата. Інших намірів у мене немає, я про це говорив. І сьогодні це хочу підкреслити”, — сказав Прем’єр.
В.Гройсман наголосив, що він хоче, використовуючи як інструмент посаду Прем’єр-міністра, змінити ситуацію в країні.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, на сьогодні не обговорювалося коаліцією питання про переформуватування уряду.