В.Гройсман рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не планирует участвовать в президентских выборах в качестве кандидата на эту должность. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"У меня есть сенсационное сообщение - в 2019 году я буду участвовать в президентских выборах, как все граждане Украины, приду и проголосую за кандидата. Других целей у меня нет, я об этом говорил. И сегодня я хочу подчеркнуть", - сказал Премьер.
В.Гройсман подчеркнул, что он хочет, используя в качестве инструмента должность Премьер-министра, изменить ситуацию в стране.
Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, сегодня не обсуждался коалицией вопрос о переформатировании правительства.