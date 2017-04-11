В.Гройсман рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах

"У меня есть сенсационное сообщение - в 2019 году я буду участвовать в президентских выборах, как все граждане Украины, приду и проголосую за кандидата. Других целей у меня нет, я об этом говорил. И сегодня я хочу подчеркнуть", - сказал Премьер.

В.Гройсман подчеркнул, что он хочет, используя в качестве инструмента должность Премьер-министра, изменить ситуацию в стране.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, сегодня не обсуждался коалицией вопрос о переформатировании правительства.