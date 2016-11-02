В.Гройсман презентував інтерактивну карту українських лісів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду презентував інтерактивну карту українських лісів, яка має сприяти запобіганню масової вирубки лісів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні на засіданні Уряду презентовано інтерактивну карту українських лісів. Вважаю, що ця система - вирок багатьом керівникам державних лісових агентств. Ліс вирубують гектарами і нелегально продають - це завдає великого збитку нашій державі", - повідомив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, у Закарпатській області станом на жовтень 2016 року незаконно вирубано 774 га лісів.