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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 3802 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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В.Гройсман презентував інтерактивну карту українських лісів

В.Гройсман презентував інтерактивну карту українських лісів

Київ • УНН

 • 8969 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду презентував інтерактивну карту українських лісів, яка має сприяти запобіганню масової вирубки лісів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні на засіданні Уряду презентовано інтерактивну карту українських лісів. Вважаю, що ця система - вирок багатьом керівникам державних лісових агентств. Ліс вирубують гектарами і нелегально продають - це завдає великого збитку нашій державі", - повідомив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у Закарпатській області станом на жовтень 2016 року незаконно вирубано 774 га лісів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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