В.Гройсман представил интерактивную карту украинских лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства представил интерактивную карту украинских лесов, которая должна способствовать предотвращению массовой вырубки лесов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня на заседании Правительства была представлена интерактивная карта украинских лесов. Считаю, что эта система - приговор многим руководителям государственных лесных агентств. Лес вырубают гектарами и нелегально продают - это наносит большой ущерб нашей стране", - сообщил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 года незаконно вырублено 774 га лесов.