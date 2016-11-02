В.Гройсман представил интерактивную карту украинских лесов

"Сегодня на заседании Правительства была представлена интерактивная карта украинских лесов. Считаю, что эта система - приговор многим руководителям государственных лесных агентств. Лес вырубают гектарами и нелегально продают - это наносит большой ущерб нашей стране", - сообщил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 года незаконно вырублено 774 га лесов.