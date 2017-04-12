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В.Гройсман подякував комітету ВР з питань економічної політики за підтримку звіту уряду

В.Гройсман подякував комітету ВР з питань економічної політики за підтримку звіту уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подякував депутатам Комітету Верховної Ради з питань економічної політики за підтримку звіту уряду за 2016 рік. Про це він сказав на брифінгу журналістам після звітування на комітеті, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні відбулася і доповідь, і розмова, і запитання, і відповіді. Ми вдячні депутатам парламенту за їхнє рішення. Розуміємо, що кожен може знайти для себе будь-яке рішення підтримувати чи не підтримувати звіт. Звіт сьогодні був підтриманий. Ми вважаємо, що саме головне на чому ми маємо сконцентруватися, на планах на 2017 рік”, — наголосив він.

Також Прем’єр розповів, що звіт уряду переданий в парламент ще 14 лютого цього року і опрацьовується народними депутатами.

“Далі в будь-який момент, коли це буде визначено парламентом, він буде внесений в український парламент для голосування. І є два варіанти — або взяти його до відома, або не брати його до відома. І в тому і в іншому варіанті це абсолютно робоча процедура, яка не тягне за собою інших наслідків”, — додав Голова уряду.

Нагадаємо, економічний комітет рекомендував ВР взяти до відома звіт уряду за 2016 рік.

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