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В.Гройсман поблагодарил комитета ВР по вопросам экономической политики за поддержку отчета правительства

В.Гройсман поблагодарил комитета ВР по вопросам экономической политики за поддержку отчета правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил депутатов Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики за поддержку отчета правительства за 2016 год. Об этом он сказал на брифинге журналистам после отчетности на комитете, передает корреспондент УНН.

"Сегодня состоялся и доклад, и разговор, и вопросы, и ответы. Мы благодарны депутатам парламента за их решение. Понимаем, что каждый может найти для себя любое решение поддерживать или не поддерживать отчет. Отчет сегодня был поддержан. Мы считаем, что самое главное на чем мы должны сконцентрироваться на планах на 2017 год", - подчеркнул он.

Также Премьер рассказал, что отчет правительства передан в парламент еще 14 февраля этого года и прорабатывается народными депутатами.

"Далее в любой момент, когда это будет определено парламентом, он будет внесен в украинский парламент для голосования. И есть два варианта - или взять его к сведению, или не брать его к сведению. И в том и в другом варианте это совершенно рабочая процедура, которая не влечет за собой других последствий", - добавил Глава правительства.

Напомним, экономический комитет рекомендовал ВР принять к сведению отчет правительства за 2016.

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