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В.Гройсман підтвердив, що з 1 січня мінімальна зарплата зросте до 3,2 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що з 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 3,2 тисяч гривень. Про це він сказав, відкриваючи засідання уряду, передає кореспондент УНН.

В.Гройсман підтвердив, що з 1 січня мінімальна зарплата зросте до 3,2 тис. гривень

“Із завтрашнього дня мінімальна зарплата зросте на 10%. З 1 січня вдвічі — до 3,2 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це перші кроки, які дають можливість змінювати життя людей”, — зазначив він, додавши, що виплати зростуть для всіх категорій громадян.

За його словами, зокрема зарплати працівників освіти вже в грудні зростуть від 260 до 450 гривень, суттєво зростуть зарплати лікарів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що уряд подав касаційну скаргу на рішення про перегляд прожиткового мінімуму.

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