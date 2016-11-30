В.Гройсман підтвердив, що з 1 січня мінімальна зарплата зросте до 3,2 тис. гривень

“Із завтрашнього дня мінімальна зарплата зросте на 10%. З 1 січня вдвічі — до 3,2 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це перші кроки, які дають можливість змінювати життя людей”, — зазначив він, додавши, що виплати зростуть для всіх категорій громадян.

За його словами, зокрема зарплати працівників освіти вже в грудні зростуть від 260 до 450 гривень, суттєво зростуть зарплати лікарів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що уряд подав касаційну скаргу на рішення про перегляд прожиткового мінімуму.