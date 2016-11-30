В.Гройсман подтвердил, что с 1 января минимальная зарплата вырастет до 3,2 тыс. гривен

"С завтрашнего дня минимальная зарплата вырастет на 10%. С 1 января в два раза - до 3 200 гривен. Мы считаем, что это первые шаги, которые дают возможность изменять жизни людей", - отметил он, добавив, что выплаты вырастут для всех категорий граждан.

По его словам, в частности зарплаты работников образования уже в декабре вырастут от 260 до 450 гривен, существенно вырастут зарплаты врачей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство подало кассационную жалобу на решение о пересмотре прожиточного минимума.