В.Гройсман оптимістично налаштований на транш від МВФ цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оптимістично налаштований щодо отримання Україною траншу від МВФ цього року. Про це він повідомивпід час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"В мене буде зустріч з представниками місії. Зараз ведеться робота з кожним міністерством, обговорення стану справ, підведемо підсумки. Я налаштований абсолютно оптимістично. Все буде залежати від того, як ми далі будемо виконувати графік наших спільних дій",- сказав він.