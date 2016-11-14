В.Гройсман оптимистично настроен на транш от МВФ в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман оптимистично настроен относительно получения Украиной транша от МВФ в этом году. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"У меня будет встреча с представителями миссии. Сейчас ведется работа с каждым министерством, обсуждение состояния дел, подведем итоги. Я настроен абсолютно оптимистично. Все будет зависеть от того, как мы дальше будем выполнять график общих действий", - сказал он.