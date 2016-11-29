В.Гройсман обговорив з учасниками Майдану питання їх соцзабезпечення та реабілітації

Так, учасники наради обговорили проблеми підтримки поранених активістів, зокрема щодо їхнього соціального забезпечення, можливостей забезпечення соціальної реабілітації, санаторно-курортного лікування, у тому числі за кордоном, а також питання виплат матеріальної допомоги.

За результатами наради Прем’єр-міністр дав низку доручень щодо урегулювання окреслених проблем, зокрема, Міністерству соціальної політики доручено внести постраждалих на Майдані до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, Міністерству фінансів — забезпечити необхідні виплати, а також Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству охорони здоров’я — розглянути можливості лікування постраждалих за кордоном.

“Перше, що маємо зробити, — маємо сформувати цей реєстр. Друге — визначити 107 млн грн видатків, які маємо забезпечити у наступному році, — це доручення Мінфіну; забезпечити усі нормативні бази для системної підтримки 950 чоловік соціальною, медичною і фінансовою складовою, щоб вони були на обліку, знали, де отримати гроші, і так далі”, — зазначив В. Гройсман.

“Ми розуміємо, що у нас є 950 людей. Ми повинні забезпечити автоматично підтримку і все те, що стосується соціально-медичної реабілітації, і все, що стосується фінансової частини”, — додав очільник уряду.