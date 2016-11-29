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В.Гройсман обсудил с участниками Майдана вопрос их соцобеспечения и реабилитации

Киев • УНН

 • 7999 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня, 29 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с инициативной группой пострадавших на Майдане во время Революции Достоинства и обсудил с ними вопросы их социального обеспечения, реабилитации и лечения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

В.Гройсман обсудил с участниками Майдана вопрос их соцобеспечения и реабилитации

Так, участники совещания обсудили проблемы поддержки раненых активистов, в частности относительно их социального обеспечения, возможностей обеспечения социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за рубежом, а также вопросы выплаты материальной помощи.

По результатам совещания Премьер-министр дал ряд поручений относительно урегулирования обозначенных проблем, в частности, Министерству социальной политики поручено внести пострадавших на Майдане в единый государственный автоматизированный реестр льготников, Министерству финансов — обеспечить необходимые выплаты, а также Министерству экономического развития и торговли, Министерству здравоохранения — рассмотреть возможность лечения пострадавших за рубежом.

“Первое, что должны сделать, — должны сформировать этот реестр. Второе — определить 107 млн грн расходов, которые должны обеспечить в следующем году, — это поручение Минфину обеспечить все нормативные базы для системной поддержки 950 человек социальной, медицинской и финансовой составляющей, чтобы они были на учете, знали, где получить деньги, и так далее”, — отметил В.Гройсман.

“Мы понимаем, что у нас есть 950 человек. Мы должны автоматически обеспечить поддержку и все то, что касается социально-медицинской реабилитации, и все, что касается финансовой части”, — добавил Премьер.

Украинские Национальные Новости

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