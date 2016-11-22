В.Грицак не виключив, що затриманих військових-дезертирів можуть внести у списки з обміну

"Мені складно відповісти. Теоретично все можу бути. Але їхню долю спочатку буде визначати слідчий…, а потім вже мабуть суд", - сказав В.Грицак, відповідаючи на запитання про те, чи можуть затриманих військових-дезертирів занести у список з обміну.

Він також додав, що затриманив може загрожувати до 15 років позбавлення волі за інкриміноаними їм статтями ККУ.

Нагадаємо, Миколаївський суд обрав запобіжний захід двом затриманим військовослужбовцям-дезертирам у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Як повідомляв УНН, міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох “російських військовослужбовців” і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.

У Кремлі не стали коментувати можливість обміну цих “військовослужбовців”.