В.Грицак не виключив, що затриманих військових-дезертирів можуть внести у списки з обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак не виключив, що затримані на адмінмежі з Кримом два військові-дезертири можуть бути включені у списки з обміну. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Мені складно відповісти. Теоретично все можу бути. Але їхню долю спочатку буде визначати слідчий…, а потім вже мабуть суд", - сказав В.Грицак, відповідаючи на запитання про те, чи можуть затриманих військових-дезертирів занести у список з обміну.
Він також додав, що затриманив може загрожувати до 15 років позбавлення волі за інкриміноаними їм статтями ККУ.
Нагадаємо, Миколаївський суд обрав запобіжний захід двом затриманим військовослужбовцям-дезертирам у вигляді арешту з можливістю внесення застави.
Як повідомляв УНН, міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох “російських військовослужбовців” і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.
У Кремлі не стали коментувати можливість обміну цих “військовослужбовців”.