В.Грицак не исключил, что задержанных военных-дезертиров могут внести в списки по обмену
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что задержанные на админгранице с Крымом двое военных-дезертиров могут быть включены в списки по обмену. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Мне сложно ответить. Теоретически все могу быть. Но их судьбу сначала будет определять следователь.., а потом уже, наверное суд", - сказал В.Грицак, отвечая на вопрос о том, могут ли задержанных военных-дезертиров внести в список по обмену.
Он также добавил, что задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы по инкриминированным им статьям УК.
Напомним, Николаевский суд избрал меру пресечения двум задержанным военнослужащим-дезертирам в виде ареста с возможностью внесения залога.
Как сообщал УНН, Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двоих "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.
В Кремле не стали комментировать возможность обмена этих "военнослужащих".