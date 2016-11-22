В.Грицак не исключил, что задержанных военных-дезертиров могут внести в списки по обмену

"Мне сложно ответить. Теоретически все могу быть. Но их судьбу сначала будет определять следователь.., а потом уже, наверное суд", - сказал В.Грицак, отвечая на вопрос о том, могут ли задержанных военных-дезертиров внести в список по обмену.

Он также добавил, что задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы по инкриминированным им статьям УК.

Напомним, Николаевский суд избрал меру пресечения двум задержанным военнослужащим-дезертирам в виде ареста с возможностью внесения залога.

Как сообщал УНН, Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двоих "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.

В Кремле не стали комментировать возможность обмена этих "военнослужащих".