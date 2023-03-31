В гірських районах Національного природного парку “Синевир” зацвіли підсніжники
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В гірських районах Національного природного парку “Синевир” зацвіли підсніжники білосніжні — галантус (Galanthus nivalis). Про це повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита, передає УНН.
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“Закарпаття продовжує дивувати цвітінням у мальовничих локаціях краю. В гірських районах Національного природного парку „Синевир“ зацвіли підсніжники білосніжні — галантус (Galanthus nivalis). Всі представники роду підсніжників занесені в Червону книгу, є захищеними рослинами. Запрошуємо краян та гостей Закарпаття обов’язково відвідати туристичні магніти регіону”, — зазначив він.
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