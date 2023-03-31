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“Закарпаття продовжує дивувати цвітінням у мальовничих локаціях краю. В гірських районах Національного природного парку „Синевир“ зацвіли підсніжники білосніжні — галантус (Galanthus nivalis). Всі представники роду підсніжників занесені в Червону книгу, є захищеними рослинами. Запрошуємо краян та гостей Закарпаття обов’язково відвідати туристичні магніти регіону”, — зазначив він.

Нагадаємо

Вперше цього року на гору Піп Іван завітала тинівка альпійська. Світлиною поділився керівник Чорногірського рятувального посту Василь Фіцак.

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