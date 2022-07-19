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В Еквадорі 12 людей загинули внаслідок бунту у в'язниці. Там досі впізнають розчленовані тіла

В Еквадорі 12 людей загинули внаслідок бунту у в'язниці. Там досі впізнають розчленовані тіла

Київ • УНН

 • 145564 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Влада Еквадору заявила, що 12 людей було вбито під час заворушень у центрі утримання під вартою на південний захід від столиці. Продовжуються зусилля щодо впізнання розчленованих тіл жертв, передає УНН.

Деталі

Насильство спалахнуло в понеділок у в'язниці Беллавіста в Санто-Домінго, за 70 км від Кіто.

"Команди з розслідування місця злочину зібрали 45 людських частин у виправній установі Санто-Домінго, тобто 12 тіл", - заявив у вівторок міністр внутрішніх справ Патрісіо Каррільо в Twitter.

Каррільо додав, що поточна інформація вказує на те, що більшість жертв були венесуельцями. Він сказав, що цілком ймовірно будуть знайдені інші тіла.

Тим часом тюремне агентство Еквадору, відоме під абревіатурою SNAI, заявило, що переводить 15 ув'язнених з в'язниці Беллавіста в інші центри тримання під вартою, щоб забезпечити їхню безпеку.

В іншому твіті SNAI опублікувала фотографії вогнепальної зброї, боєприпасів, ножів та мобільних телефонів, які було знайдено у в'язниці після заворушень.

#SNAInforma| Junto a @PoliciaEcuador realizamos un operativo de requisa en los pabellones del #CPLSantoDomingo N 1. Al momento se obtiene arma de fuego, municiones, armas blancas, celulares, entre otros objetos prohibidos. pic.twitter.com/yKeEJVw6TK

— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 19, 2022

Доповнення

Інцидент є останнім актом смертоносного насильства, яке охопило пенітенціарну систему Еквадору, в якому уряд консервативного президента Гільєрмо Лассо поклав вину на зіткнення між бандами наркоторговців, що конкурують, пов'язаними з мексиканськими картелями.

Наприкінці квітня Лассо оголосив надзвичайний стан у трьох провінціях через зростання насильства, пов'язаного з наркотиками. Але менш ніж за два тижні, 9 травня, у в'язниці Беллавіста стався черговий бунт між бандами, внаслідок якого загинули щонайменше 43 людини.

Минулого року 316 ув'язнених загинули під час сутичок у різних в'язницях по всьому Еквадору, що спонукало уряд помилувати близько 2000 ув'язнених, щоб зменшити їхню переповненість.

Згідно з офіційними даними, у в'язницях країни утримується близько 33 900 осіб, і вони на 12,5% перевищують максимальну місткість.

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