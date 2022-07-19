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В Эквадоре 12 человек погибли в результате бунта в тюрьме. Там до сих пор узнают расчлененные тела

В Эквадоре 12 человек погибли в результате бунта в тюрьме. Там до сих пор узнают расчлененные тела

Киев • УНН

 • 145559 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Власти Эквадора заявили, что 12 человек были убиты во время беспорядков в центре содержания под стражей к юго-западу от столицы. Продолжаются усилия по опознанию расчлененных тел жертв, передает УНН.

Детали

Насилие вспыхнуло в понедельник в тюрьме Беллависта в Санто-Доминго, в 70 км от Кито.

"Команда по расследованию места преступления собрали 45 человеческих частей в исправительном учреждении Санто-Доминго, то есть 12 тел", - заявил во вторник министр внутренних дел Патрисио Каррильо в Twitter.

Каррильо добавил, что текущая информация указывает на то, что большинство жертв были венесуэльцами. Он сказал, что по всей вероятности будут найдены другие тела.

Тем временем тюремное агентство Эквадора, известное под аббревиатурой SNAI, заявило, что переводит 15 заключенных из тюрьмы Беллависта в другие центры содержания под стражей, чтобы обеспечить их безопасность.

В другом твите SNAI опубликовала фотографии огнестрельного оружия, боеприпасов, ножей и мобильных телефонов, найденных в тюрьме после беспорядков.

#SNAInforma| Junto a @PoliciaEcuador realizem un operativo de requisa als pabellones del #CPLSantoDomingo N 1. Al moment se obtiene arma de fuego, municiones, armas blancas, celulares, entre otros objectes prohibidos. pic.twitter.com/yKeEJVw6TK

— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 19, 2022

Дополнение

Инцидент является последним актом смертоносного насилия, охватившего пенитенциарную систему Эквадора, в котором правительство консервативного президента Гильермо Лассо возложило вину на столкновение между конкурирующими бандами наркоторговцев, связанными с мексиканскими картелями.

В конце апреля Лассо объявил чрезвычайное положение в трех провинциях из-за роста насилия, связанного с наркотиками. Но менее чем через две недели, 9 мая, в тюрьме Беллависта произошел очередной бунт между бандами, в результате которого погибли по меньшей мере 43 человека.

В прошлом году 316 заключенных погибли во время столкновений в разных тюрьмах по всему Эквадору, что побудило правительство помиловать около 2000 заключенных, чтобы снизить их переполненность.

Согласно официальным данным, в тюрьмах страны содержится около 33 900 человек, и они на 12,5% превышают максимальную емкость.

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