В Бразилії відкрили статую Будди, що вища за статую Христа в Ріо-де-Жанейро

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Зведення монумента завершилось ще в жовтні 2020 року, а в грудні того ж року було проведено його освячення за буддійським обрядом — ритуал “відкриття очей”. У квітні поточного року мало відбутися відкриття 350-тонної статуї із залізобетону, однак цим планам завадила пандемія коронавірусу.

Разом з тим, ще до відкриття статуя вабила чимало народу. Як уточнили в монастирі, подивитися на неї кожні вихідні сюди приїжджають близько 4 тис. осіб, повідомляє Globo. Зробити це можна безкоштовно і в будь-який час.

Висота монумента складає 35 метрів, що на 5 метрів вище, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя на горі Корковаду в Ріо-де-Жанейро, яка, хоч і є візитною карткою країни, поступається габаритами іншим бразильським божкам. Так, вже зараз в місті Елой-Мендес в штаті Мінас-Жерайс є інший монумент, присвячений Спасителю, висотою 31,5 м, а в місті Енкантада в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул будується ще одна 35-метрова статуя Христа-Заступника.

У штаті Сеара на північному сході Бразилії в 2014 році відкрили 45-метрову статую Фатімської Богородиці, а чотирма роками раніше в штаті Ріу-Гранді-ду-Норте звели статую Святої Рити Кашійській, висотою 56 метрів. Однак найвищим пам’ятником в країні вважається встановлена ​​18 червня 2011 року в місті Барра-Велья в Ріу-Гранді-ду-Сул копія нью-йоркської Статуї Свободи. Вона стоїть на парковці гіпермаркету Havan (“Аван”) однойменної торгової мережі, власник якої і став ініціатором її появи.