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В Бразилии открыли статую Будды, которая выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро

Киев  •  УНН

 • 47425 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Гигантскую статую Будды открыли в субботу в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере бразильского штата Эспириту-Санту. Это самая большая статуя Будды в Бразилии, уточняет телеканал Globo, передает УНН.

Детали

Возведение монумента завершилось еще в октябре 2020 года, а в декабре того же года было проведено его освящения по буддийскому обряду — ритуал “открытие глаз”. В апреле текущего года должно было состояться открытие 350-тонной статуи из железобетона, однако этим планам помешала эпидемия коронавируса.

Вместе с тем, еще до открытия статуя влекла немало народа. Как уточнили в монастыре, посмотреть на нее каждые выходные сюда приезжают около 4 тыс. человек, сообщает Globo. Сделать это можно бесплатно и в любое время.

Высота монумента составляет 35 метров, что на 5 метров выше, чем знаменитая статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, которая, хотя и является визитной карточкой страны, уступает габаритами другим бразильским богам. Так, уже сейчас в городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс есть другой монумент, посвященный Спасителю, высотой 31,5 м, а в городе Энкантада в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится еще одна 35-метровая статуя Христа заместителя.

В штате Сеара на северо-востоке Бразилии в 2014 году открыли 45-метровую статую Фатимской Богородицы, а четырьмя годами ранее в штате Риу-Гранди-ду-Норте возвели статую Святой Риты Кашийской, высотой 56 метров. Однако самым высоким памятником в стране считается установлена ​​18 июня 2011 в городе Барра-Велья в Риу-Гранди-ду-Сул копия нью-йоркской Статуи Свободы. Она стоит на парковке гипермаркета Havan (“Аван”) одноименной торговой сети, владелец которой и стал инициатором ее появления.

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