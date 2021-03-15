В Австрії оголосили про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Глава австрійського МОЗ Рудольф Аншобер заявив у понеділок, що в Австрії почалася третя хвиля пандемії, пише УНН з посиланням на ефір австрійської радіостанції ORF.
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“Я спостерігаю в Австрії зараз початок третьої хвилі. Вона в багатьох випадках є по всій Європі. Ми повинні зробити все, щоб не допустити повторення осінньої ситуації (масового поширення інфекції під час другої хвилі)”, — сказав міністр в ефірі австрійської радіостанції.
За його словами, уникнути безконтрольного зростання кількості хворих необхідно шляхом організації тестування жителів на новий коронавірус при виїзді з регіонів, особливо тих, де особливо сильна пандемія.
Контекст
В Австрії у березні в результаті ослаблення жорсткого карантину щодобовий приріст інфікованих коронавірусом наблизився до 3 тис. У лютому цей показник тримався на позначці в 2 тис. випадків.
З 8 лютого австрійська влада в рамках ослаблення жорсткого карантину відкрила школи, об’єкти сфери торгівлі, музеї, підприємства сфери послуг з умовою обов’язкового носіння масок типу FFP2. Для відвідування салонів краси і шкіл потрібно заздалегідь здати тест на коронавірус. Обмеження в галузі туризму, спорту, культури та громадського харчування в даний час залишаються у силі. Звичайний карантин діє в Австрії з 3 листопада 2020 року.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у країні 488 007 випадків захворювання, 8 652 людини загинули.