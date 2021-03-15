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В Австрии объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в стране

В Австрии объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в стране

Киев  •  УНН

 • 20158 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер заявил в понедельник, что в Австрии началась третья волна пандемии, пишет УНН со ссылкой на эфир австрийской радиостанции ORF.

Детали

“Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения осенней ситуации (массового распространения инфекции во время второй волны)”, — сказал министр в эфире австрийской радиостанции.

По его словам, избежать бесконтрольного роста числа заболевших необходимо путем организации тестирования жителей на новый коронавирус при выезде из регионов, особенно сильно затронутых пандемией.

Контекст

В Австрии в марте в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к 3 тыс. В феврале этот показатель держался у отметки в 2 тыс. случаев.

С 8 февраля австрийские власти в рамках ослабления жесткого карантина открыли школы, объекты сферы торговли, музеи, предприятия сферы услуг с условием обязательного ношения масок типа FFP2. Для посещения салонов красоты и школ нужно заранее сдать тест на коронавирус. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания в настоящее время остаются в силе. Обычный карантин действует в Австрии с 3 ноября 2020 года.

Согласно статистике ВОЗ — в стране 488 007 случаев заболевания, 8 652 человека погибли.

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