В Асада заявили, що РФ заздалегідь знала про удари по Сирії

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сирійський уряд і його союзники встигли кілька днів тому евакуювати об'єкти, по яких були нанесені ракетні удари США і союзників, завдяки попередженню Росії. Про це сказав високопоставлений чиновник з регіонального альянсу, який підтримує Дамаск, передає УНН з посиланням на Reuters.