В Асада заявили, що РФ заздалегідь знала про удари по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сирійський уряд і його союзники встигли кілька днів тому евакуювати об'єкти, по яких були нанесені ракетні удари США і союзників, завдяки попередженню Росії. Про це сказав високопоставлений чиновник з регіонального альянсу, який підтримує Дамаск, передає УНН з посиланням на Reuters.
"У нас заздалегідь було попередження про удари від росіян... і всі військові бази були евакуйовані кілька днів тому", - сказав чиновник.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.