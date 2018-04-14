У Асада заявили, что РФ заранее знала об ударах по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сирийское правительство и его союзники успели несколько дней назад эвакуировать объекты, по которым были нанесены ракетные удары США и союзников, благодаря предупреждению России. Об этом сказал высокопоставленный чиновник из регионального альянса, который поддерживает Дамаск, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"У нас заранее было предупреждение об ударах от русских... и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад", - сказал чиновник.
Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".
США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии.
Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.
Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.
Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.