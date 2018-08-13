В анексованому Криму загасили масштабну пожежу в заповіднику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В анексованому Криму загасили масштабну пожежу на території природного заповідника "Уч-Кош". Пожежа виникла ще у суботу, її площа сягнула 26 га. Про це повідомляє місцеве підконтрольне РФ управління МНС, передає УНН.
“Станом на 17:00 13 серпня природня пожежа на території Кримського природного заповідника в районі урочища „Уч-Кош“ міського округу Ялта повністю ліквідована”, — сказано у повідомленні.
Орієнтовна площа пожежі сягнула 26 гектарів. Жертв і постраждалих, як повідомляє російське відомство, немає.
До ліквідації пожежі були залучені 485 рятувальників і 67 одиниць спецтехніки, а також 4 повітряні судна, 3 вертольоти МІ-8, літак ІЛ-76 і безпілотні літальні апарати. Для гасіння пожежі було скинуто 770 тонн води.
Нагадаємо, пожежа в заповіднику анексованого Криму виникла ще в суботу 11 серпня.