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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В анексованому Криму загасили масштабну пожежу в заповіднику

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В анексованому Криму загасили масштабну пожежу на території природного заповідника "Уч-Кош". Пожежа виникла ще у суботу, її площа сягнула 26 га. Про це повідомляє місцеве підконтрольне РФ управління МНС, передає УНН.

В анексованому Криму загасили масштабну пожежу в заповіднику

“Станом на 17:00 13 серпня природня пожежа на території Кримського природного заповідника в районі урочища „Уч-Кош“ міського округу Ялта повністю ліквідована”, — сказано у повідомленні.

Орієнтовна площа пожежі сягнула 26 гектарів. Жертв і постраждалих, як повідомляє російське відомство, немає.

До ліквідації пожежі були залучені 485 рятувальників і 67 одиниць спецтехніки, а також 4 повітряні судна, 3 вертольоти МІ-8, літак ІЛ-76 і безпілотні літальні апарати. Для гасіння пожежі було скинуто 770 тонн води.

Нагадаємо, пожежа в заповіднику анексованого Криму виникла ще в суботу 11 серпня.

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