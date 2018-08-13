В аннексированном Крыму потушили масштабный пожар в заповеднике

"По состоянию на 17:00 13 августа природный пожар на территории Крымского природного заповедника в районе урочища "Уч-Кош" городского округа Ялта полностью ликвидирована", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь пожара достигла 26 гектаров. Жертв и пострадавших, как сообщает российское ведомство, нет.

К ликвидации пожара были привлечены 485 спасателей и 67 единиц спецтехники, а также 4 воздушные суда, 3 вертолета МИ-8, самолет Ил-76 и беспилотные летательные аппараты. Для тушения пожара было сброшено 770 тонн воды.

Напомним, пожар в заповеднике аннексированного Крыма возник еще в субботу 11 августа.