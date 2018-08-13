В аннексированном Крыму потушили масштабный пожар в заповеднике
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В аннексированном Крыму потушили масштабный пожар на территории природного заповедника "Уч-Кош". Пожар возник еще в субботу, ее площадь достигла 26 га. Об этом сообщает местное подконтрольное РФ управления МЧС, передает УНН.
"По состоянию на 17:00 13 августа природный пожар на территории Крымского природного заповедника в районе урочища "Уч-Кош" городского округа Ялта полностью ликвидирована", - говорится в сообщении.
Ориентировочная площадь пожара достигла 26 гектаров. Жертв и пострадавших, как сообщает российское ведомство, нет.
К ликвидации пожара были привлечены 485 спасателей и 67 единиц спецтехники, а также 4 воздушные суда, 3 вертолета МИ-8, самолет Ил-76 и беспилотные летательные аппараты. Для тушения пожара было сброшено 770 тонн воды.
Напомним, пожар в заповеднике аннексированного Крыма возник еще в субботу 11 августа.