В Афганістані троє людей загинули в результаті вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Щонайменше три людини загинули, ще п'ять отримали поранення в результаті вибуху в афганській провінції Капіса. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал TOLO News.
Вибух стався на ринку в районі Аласай в п'ятницю ввечері, проте відомо про нього стало лише сьогодні. Відзначається, що серед постраждалих значаться два співробітника сил безпеки, інформація про їх стан не наводиться.
Відповідальність за вибух поки не взяла на себе жодна з діючих у цьому регіоні екстремістських угруповань.
Нагадаємо, в Афганістані через вибух загинули 8 школярів.